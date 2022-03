Justin Bieber fala sobre coágulo no cérebro de Hailey: ‘Ela é forte’

Justin Bieber fez um desabafo sobre o estado de saúde de sua mulher, Hailey Bieber. O momento ocorreu durante apresentação do cantor em Denver, no Colorado, e foi compartilhado por ele em suas redes sociais .

“É louco como a vida dá voltas. Você não tem como controlar muito. A maioria de vocês provavelmente soube ou viu as notícias sobre minha esposa. Ela está bem, ela é forte. Mas tem sido realmente assustador”, disse Justin.

“Estou realmente grato por estar aqui com vocês celebrando a vida. Tem um monte de coisas horríveis acontecendo no mundo agora. E não há outro lugar que gostaria de estar do que aqui com vocês”, acrescentou para os fãs que acompanhavam o show.

Hailey foi hospitalizada no último dia 10 após uma emergência médica em que ela apresentava sintomas semelhantes aos de um derrame.

“Eles descobriram que eu tinha sofrido um coágulo de sangue muito pequeno no meu cérebro, o que causou uma pequena falta de oxigênio, mas meu corpo passou por isso por conta própria e me recuperei completamente em poucas horas”, explicou a modelo no Instagram.

Fonte: R7/Foto: Reprodução/Instagram