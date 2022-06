Justin Bieber grava vídeo com parte do rosto paralisado

O cantor Justin Bieber publicou um vídeo no Instagram, nesta sexta-feira (10), no qual aparece com parte do rosto paralisado. O objetivo da gravação foi justamente explicar sobre a condição rara com a qual ele fora diagnosticado: síndrome de Ramsay Hunt.

A doença se trata de uma infecção causada pelo vírus Herpes zoster oticus, que provoca a paralisia facial.

– Oi, gente. Justin aqui. Eu só queria atualizar vocês sobre o que está rolando [comigo]. Obviamente, como vocês conseguem ver no meu rosto, eu tenho essa síndrome chamada Ramsay Hunt. É esse vírus que ataca os nervos das minhas orelhas e rosto. Isso causou uma paralisia em minha face – iniciou o artista.

Justin fez alguns movimentos faciais para mostrar a paralisia.

– Como podem ver, esse meu olho não está piscando, eu não consigo sorrir desse lado do meu rosto, essa narina não mexe…- contou o cantor de 28 anos.

Nesta terça-feira (7), o cantor já havia falado sobre a doença ao anunciar o adiamento dos próximos shows que faria. Ele se manifestou por meio de texto nos stories do Instagram. Nesta sexta, no entanto, o cantor pop decidiu fazê-lo por meio de vídeo, para que os fãs vissem com mais clareza a sua condição.

– Irei usar esse tempo apenas para descansar e relaxar, para voltar a ficar 100% e então poder fazer o que nasci para fazer, mas por enquanto, não dá. Vou descansar para que consiga recuperar meu rosto e voltar a ser como deveria. Eu amo vocês, obrigado por serem pacientes comigo, vou melhorar e estou fazendo todos os exercícios especiais para que meu rosto volte ao normal… vai voltar, só leva um tempo e não sabemos quanto será, mas ficará tudo bem. Eu tenho esperança, confio em Deus e que tudo isso é por um motivo. Não tenho certeza de qual é, no momento, mas enquanto isso descansarei. E eu amo vocês. Paz – finalizou.

