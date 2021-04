Justin Bieber sobre auge do seu vício em drogas: “Perdi o controle”

Justin Bieber revelou que seus seguranças checavam seu pulso à noite no auge do seu vício em drogas.

O cantor Justin Bieber, de 27 anos, revelou, durante entrevista à edição de maio da QG americana, que no auge do vício em drogas, seus seguranças costumavam checar seu pulso à noite, com receio de que ele pudesse morrer a qualquer momento, em decorrência de uma overdose.

No bate-papo, o cantor afirmou que os entorpecentes acabaram se tornado sua válvula de escape para o sofrimento que o sucesso, ainda na adolescência, não conseguiu dar fim.PUBLICIDADE

“Havia essa sensação de ainda ansiar mais. Era como se eu tivesse todo esse sucesso e ainda assim tipo: ‘Ainda estou triste e ainda estou sofrendo. E ainda tenho esses problemas não resolvidos’. E eu pensei que todo o sucesso iria fazer tudo ficar bom. E então, para mim, as drogas eram um agente entorpecedor para continuar a passar por aquilo”, declarou o músico.

Ele também destacou que pessoas da indústria tentaram “se beneficiar de suas inseguranças”, transformndo-o em uma pessoa que ele não queria ser. Foi por esse motivo que Bieber revolveu procurar a igreja.

“Eu perdi o controle da minha visão para a minha carreira. Existem todas essas opiniões. E nesta indústria, você tem pessoas que, infelizmente, se aproveitam da insegurança das pessoas e usam isso em seu benefício, e é claro que isso te deixa zangado. E então você é esse jovem zangado que tinha grandes sonhos, e então o mundo simplesmente te enraivece e te transforma nessa pessoa que você não quer ser … Eu chegue a este ponto onde eu estava tipo, ‘Deus, se você é real, eu preciso que você me ajude, porque eu não posso fazer isso sozinho”, relembrou o astro.