Juventude conquista o título do I Campeonato Masters do Casota

O time do Juventude (Sacramenta) sagrou-se campeão invicto do I Campeonato de Futebol Masters promovido pelo Departamento de Esportes do Casota após derrotar ontem, domingo, 02, a equipe dos Vingadores pelo placar de 3 a 2. O jogo foi muito disputado desde o início da partida. Os jogadores deram tudo de si, objetivando o título, proporcionando lances empolgantes, sobretudo, através dos goleiros.

Os gols foram de autorias de Benedito (contra), Luiz Cláudio e Nonato, que marcaram para os campeões enquanto Haroldo e Jefferson descontaram para os Vingadores.

Janilson Gurjão foi árbitro da partida com excelente trabalho. Após o jogo ocorreu a entrega das premiações pelo presidente do Casota, Ednilton de Souza Sampaio, com assessoramento do vice-presidente Carlos Martins, Luiz Cláudio, Renato Paiva e Ivaldo Teles.

O Juventude utilizou esses atletas durante o campeonato: Gato, Sargento Gama, Michel, Nenê, Júnior, Evandro, Júlio Cesar, Batista, Sandro, Edinho, Macaco, Andri, Nando, Sérgio, Careca, João, Jabota, Davis e Paulo Mistura.

A diretoria do Juventude, através do presidente, Eurico Miranda, agradeceu apoio dado pelos diretores e colaboradores que colaboraram pela conquista do título que foram: Birigo, Téo, Jefferson, Mickler, Zé Maria e Sargento Gama.

Imagens: Nonato Batista