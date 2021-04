Juventude, de Santarém, tem estreia adiada na Copa do Brasil de Futsal

A estreia do Juventude, de Santarém, na Copa do Brasil de Futsal foi adiada pela Confederação Brasileira de Futsal. Os jogos marcadas para o mês de maio, foram transferidos para junho. A entidade nacional agiu em detrimento em função do número crescente dos casos de covid-19.

Por conta disso, a equipe santarena também adiou o início das atividades da agremiação. “Ainda não temos uma data exata para começar a trabalhar, no entanto, estamos agindo nos bastidores em busca de parceiros para nos apoiar na competição nacional e estadual na contratação de reforços”, destacou o presidente Edenmar Machado.

O Juventude, há dois anos como filiado da Fefuspa, conquistou a vaga na Copa do Brasil por ter ganho a Copa Norte de Futsal em 2020, realizada em Santarém.

O título foi conquistado invicto com o time comandando pelo técnico Sidney Medeiros ganhando todos seus jogos.

O Juventude, apesar das especulações, está com o mesmo elenco e comissão técnica que trabalhou na Copa Norte.

A Copa do Brasil é disputado em formato de confrontos eliminatórios (mata-mata), reúne clubes dos 27 estados e campeões das copas regionais.

O campeão garante vaga na Supercopa Magnus de Futsal com os campeões da Taça Brasil e da Liga Nacional e disputam uma vaga na Libertadores.

Por Braz Chucre