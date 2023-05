Juventude negra da Amazônia é tema de roda de conversa promovida po CEERT e UFPA

O que torna a Juventude Negra da Amazônia única? Essa é a premissa da Roda de Conversa marcada para o dia 25 de maio, próxima quinta-feira, às 18h, no hall da Reitoria da Universidade Federal do Pará (UFPA). O evento é resultado da parceria entre a UFPA e o Programa Prosseguir do Centro de Estudos das Relações de Trabalho e Desigualdades (CEERT).

A mediação da temática será realizada pelas ativistas Carlene Printes, coordenadora da Associação de Discentes Quilombolas da UFPA, e Zélia Amador de Deus, professora na UFPA e uma das fundadoras do Centro de Estudos e Defesa do Negro do Pará (Cedenpa), uma das mais importantes representantes do movimento negro no Estado.

O Programa Prosseguir, desenvolvido pelo CEERT com apoio financeiro do Movimento pela Equidade Racial (MOVER), ocorre pela primeira vez na região Norte, contemplando os estados do Pará e Amazonas. A iniciativa vai beneficiar 30 estudantes pretos e pardos de Belém e 30 universitários negros de Manaus. Em Belém, o Prosseguir conta com o apoio da Universidade Federal do Pará e do Cedenpa.

De acordo com Daniel Bento Teixeira, diretor-executivo do CEERT, “a escolha dos estados de Amazonas e Pará é estratégica para que a juventude negra participe de forma qualificada em projetos sobre bioeconomia para a região”.

O Pará possui 35 instituições de ensino superior, e seus jovens constituem o maior grupo populacional na capital. No Brasil, apenas 18% de jovens negros de 18 a 24 anos estão cursando uma universidade, segundo o estudo publicado pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) em 2020.

Entre os jovens brancos, o número é de 36%. O Programa Prosseguir Norte ajuda na formação de jovens lideranças negras e estimula a empregabilidade dos estudantes, no caso da região Amazônia, com foco no mercado relacionado à bioeconomia (sustentabilidade e meio ambiente).

Com a desigualdade nas condições de acesso e permanência do jovem no ensino superior, esse cenário se soma a uma persistente desigualdade racial no mercado de trabalho. No Pará, quase 350 mil pessoas estão desempregadas e mais de mil trabalham na informalidade (IBGE/Pnad 2022).

PROGRAMA PROSSEGUIR

Desde 2019, o Prosseguir vem impactando positivamente a vida de centenas de jovens negros em São Paulo, Rio de Janeiro e Salvador. A bolsa garante o apoio financeiro ao estudante, que também recebe formação em liderança, projetos de vida, mentoria, curso de inglês, diálogos sobre a pauta racial e acesso a uma rede de apoio. Desde a primeira edição, o programa recebeu mais de 8.500 inscrições e foram oferecidas 250 vagas. Saiba mais em: https://prosseguir.ceert.org.br.

As inscrições para o Programa Prosseguir em Belém podem ser feitas no site: https://prosseguir.ceert.org.br. A divulgação da seleção e início do programa está marcada para julho de 2023.

SOBRE O CEERT

É uma organização sem fins lucrativos que desde 1990 defende os direitos da população negra, em particular da juventude e das mulheres negras. Elabora e implementa programa de promoção da equidade racial e de gênero em instituições públicas e privadas. Sua atuação se dá por meio de projetos nas áreas de trabalho, educação, justiça racial e juventude.

Sobre o MOVER

O Movimento pela Equidade Racial (MOVER) foi criado a partir de um Manifesto em que algumas das maiores empresas do país de vários segmentos econômicos assumiram o compromisso público de evoluir coletivamente em uma jornada antirracista, promovendo ações de diversidade, equidade e inclusão no ambiente corporativo e junto à sociedade. O MOVER e suas associadas pautam sua atuação, ações e investimentos em três pilares: Liderança, Conscientização, Emprego e Capacitação.

O MOVER é formado atualmente por 47 empresas: Alcoa, Aliansce Sonae, Ambev, Americanas S.A., Arcos Dorados-McDonald’s, Atento, Bain & Company, BRF, Cargill, Coca-Cola Brasil, Colgate-Palmolive, CSN, Danone, Descomplica, DHL Supply Chain, Diageo, Disney, Dow Brasil, EF, General Mills, Gerdau, GPA, Grupo Carrefour Brasil, Heineken, JBS, Kellogg, Klabin, Kraft Heinz, L’Oréal Brasil, Lojas Renner, Magalu, Manserv, Marfrig, MARS, Michelin, Mondelëz International, Moove, Nestlé, PepsiCo, RD – Raia Drogasil, Sodexo, Tenda Atacado, UnitedHealth Group Brasil, Vale, Via, XP Inc. e 3M. Mais informações em www.somosmover.org.

