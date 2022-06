JUVENTUDE X SANTOS – BRASILEIRÃO SÉRIE A – 12ª RODADA 14.06.22

Logo mais, ás 21h30 as equipes de futebol Juventude e Santos entram em campo para um duelo da 12ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A, a competição vai ocorrer no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, e terá a cobertura ao vivo no canal da A Província do Pará.

O Juventude tenta acabar com a sequência de jogos negativos, os dois últimos confrontos não foram satisfatórios. A equipe perdeu para o Atlético por 3 a 1, no Jaconi, e no sábado tornou a perder por 2 a 0 pelo Corinthians, em São Paulo. Atualmente a equipe do Juventude está na penúltima colocação com 10 pontos.

Já para o peixe, está cada vez mais difícil sentir o gosto da vitória, pois o time não sabe o que é vencer já faz a seis jogos. Atualmente o Santos soma 14 pontos e está na 11° posição da tabela, o peixe fará de tudo para se aproximar da zona de classificação da Libertadores.

Assista ao vivo em:

YouTube.com/aprovinciadopara

YouTube.com/radiosupermarajoara

Facebook.com/supermarajoara

YouTube.com/supermarajoara

www.grupomarajora.com.br

www.supermarajoara.com.br

Foto: Divulgação