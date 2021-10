Jw.org | Conheça um pouco mais do site mais traduzido do mundo

O site JW.org tem como objetivo divulgar conhecimento bíblico a todas as pessoas, abordando uma grande variedade de assuntos e interesse da maioria das pessoas. O site inclui artigos, áudios, vídeos (incluindo vídeos em línguas de sinais – línguas gestuais) atualmente, traduzido em 1030 línguas, o que inclui línguas que são faladas por grupos de menos de 500 pessoas em alguns casos. Todo o conteúdo do site em todas essas línguas é gratuito e disponível para download gratuitamente – inclusive mídias físicas e para deficientes visuais (braile), quando solicitado pelo site.

Em 1.º de agosto de 2014, as Testemunhas de Jeová iniciaram uma campanha mundial para distribuir o folheto intitulado Onde Encontrar as Respostas mais Importantes da Vida?, que divulgava a importância do seu site oficial, o jw.org, que tem mais de 1 milhão de pessoas acessando diariamente em todo o planeta.

Geralmente os sites comerciais não se esforçam muito para providenciar material em idiomas que não dão lucro. Mas para as Testemunhas de Jeová o objetivo é ensinar a mensagem da Bíblia numa linguagem simples a todos os que desejam conhecê-la.

Foto: Reprodução / Fonte: Testemunhas de Jeová