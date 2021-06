Kanye West é visto com Irina Shayk e fãs surtam com possível affair

Nesta quarta-feira (9/6), os boatos de que Kanye West estaria em um relacionamento com a modelo Irina Shayk ganharam força após os dois serem flagrados juntos em uma viagem à França.

O suposto casal foi visto curtindo um momento descontraído, em meio às exuberantes paisagens de Provence, região francesa. Segundo Daily Mail, eles estariam hospedados em um luxuoso hotel boutique no local, o Villa La Coste. Nas imagens, Kanye e a supermodel parecem se divertir, cercados por um grupo de pessoas.

Os rumores sobre um suposto affair entre os dois começaram a surgir na imprensa americana em maio deste ano, mas esta foi a primeira vez que eles foram vistos juntos.

Há menos de quatro meses, Kanye West e Kim Kardashian anunciaram o divórcio. De acordo com fontes próximas ao ex-casal, o término não foi amigável e eles não se falam mais. Kanye e Kim tiveram quatro filhos juntos, fruto da relação que durou seis anos.

Repercussão nas redes

No Twitter, internautas brasileiros ficaram perplexos com o “flagra” do suposto casal. Irina, que é ex-namorada de Cristiano Ronaldo e tem uma filha fruto de relacionamento com Bradley Cooper, está entre os assuntos mais comentados da rede social nesta quarta-feira (9/6).

Veja parte da repercussão:

não mas o dedo da irina ta pra cair né, primeiro o cristiano que chifrou ela mais que tudo, depois do bradley que separou no meio do caos da fofoca com a Gaga, agora o kanye que eu prefiro nem comentar….. https://t.co/lcWTvXUSn8 — jéss (@jessicasuai) June 9, 2021

📸 | Irina Shayk com Kanye West e amigos na França, ontem, 08 de Junho. pic.twitter.com/g9Lm073334 — ISBR MÍDIAS (@MidiasISBR) June 9, 2021

Uma realidade paralela em que kanye west, Irina, kim Kardashian, Lady Gaga e bradley cooper tem supostamente ligações morosas https://t.co/A8HS1KBAq2 — VIRGINIA (@maumasterpiece) June 9, 2021