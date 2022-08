Kart: campeonato paraense começa com 17 pilotos do kartódromo de Castanhal

O campeonato paraense de kart, edição 2022, teve apenas 17 pilotos na primeira etapa, realizada no final de semana no kartódromo Bené Maranhense, na cidade de Castanhal, a 70 quilômetros da capital, na zona metropolitana de Belém. O certame de velocidade, organizado pela Federação Paraense de Automobilismo – Fepauto, está dividido em três categorias: graduados, novatos e super sênior.

O piloto Mauro Folha segue na liderança da categoria graduados com 12 pontos. Luiz Keiji Harima, segundo colocado com 10. Marcus Farah Babu e terceiro, com 8 pontos.

Carlos Aragão lidera o super senior com 12 pontos, seguido pelo professor Júlio, 11 e Antônio Rosa. com 10 pontos. Renato Bernar é o quarto colocado. com 7.

Entre os novatos, Miguel Batalha é líder com 13 pontos. Vitor Hugo com 9 é o segundo colocado. Laercio Rodrigues, surge como terceiro, com 9 pontos.

De acordo com o presidente da federação, Fernando Maia, já na segunda etapa, marcada para o mês de setembro, o número de pilotos deve crescer. “Temos em nosso quadro de filiados mais de 35 pilotos e acredito na próxima competição uns 25 ou mais. Estamos trabalhando para que isso aconteça”, destaca.

O campeonato do ano passado terminou em novembro e as atividades retornaram depois da restauração da pista do kartódromo. Por conta, disso a federação vai realizar duas etapas em cada rodada. Uma no sábado e outra no domingo.

Imagem: Fepauto/Divulgação