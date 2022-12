Kart paraense encerra temporada e aponta novos campeões

A Fepauto [Federação Paraense de Automobilismo] encerrou o campeonato paraense de kart de 2022 após a realizar oito circuitos.



O resultado final apresentou surpresa, sobretudo na categoria Graduado, onde Mauro Folha sagrou-se campeão da temporada, Folha superou os favoritos, entre eles, Robertinho Saraiva, Luís Kenji [Japonês Voador], campeão de 2021. Marcus Babu, foi o vice-campeão.

Na categoria Novato, Miguel Batalha deu uma boa virada sobre os concorrentes e terminou em primeiro lugar. Laércio ficou em segundo lugar.

Professor Júlio e Antônio Rosaldo travaram uma grande disputa na categoria Sênior, se revezando entre o primeiro e segundo lugar, respectivamente.



Na etapa decisiva prevaleceu a melhor técnica do ‘professor’ na pista para ganhar o título de campeão. Rosaldo, em segundo.

O campeonato teve todas suas etapas no kartódromo Bené Maranhense, na vila do Apeú- Castanhal.



Fernando Maia, presidente da Fepauto, comandou a premiação aos vencedores, garantindo mais um evento da entidade, mesmo com enormes dificuldades

