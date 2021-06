Kate Middleton diz que mal pode esperar para conhecer a sobrinha Lilibet

Declaração foi dada durante visita da primeira-dama americana Jill Biden por conta do encontro da cúpula do G7; filha do príncipe Harry e Meghan Markle nasceu no início do mês em um hospital da Califórnia.

A duquesa de Cambridge, Kate Middleton, disse nessa sexta-feira (11) que mal pode esperar para conhecer a sobrinha Lilibet, filha do príncipe Harry e Meghan Markle, que nasceu no início do mês em um hospital da Califórnia, nos Estados Unidos.

“Desejo a ela tudo de bom, mal posso esperar para conhecê-la porque ainda não a conhecemos, então espero que seja em breve”, disse Kate à imprensa que a acompanhava em uma visita oficial.

A declaração da esposa do duque de Cambridge, príncipe William, foi feita durante um passeio com a primeira-dama americana, Jill Biden, em uma escola infantil. Jill está no Reino Unido acompanhando o marido, o presidente Joe Biden, que participa da cúpula do G7.

É tradicional que as primeiras-damas cumpram com uma agenda paralela de compromissos sociais no país anfitrião do encontro das sete maiores potências econômicas mundiais.

Mais nova membro da família real britânica

A duquesa de Sussex, Meghan Markle, deu à luz uma menina, segundo filho de casamento com o príncipe Harry, informou a família real no domingo (6). A bebê é a oitava na linha sucessória do trono britânico (veja no infográfico abaixo).

Entenda homenagem no nome da filha do Príncipe Harry e Meghan

A criança recebeu o nome de Lilibet Diana, em homenagem à rainha Elizabeth, cujo apelido familiar é Lilibet, e à mãe de Harry, Princesa Diana (entenda no vídeo acima).

Lilibet Diana nasceu em 4 de junho em um hospital da Califórnia, nos Estados Unidos, onde o casal vive desde o ano passado.

Árvore genealógica da família real britânica — Foto: Arte G1

Meghan e Harry também são pais de Archie Harrison Mountbatten-Windsor, que nasceu em maio de 2019. Archie é o sétimo na linha sucessória do trono britânico, mas não recebeu o título de príncipe por escolha de seus pais.

Fonte: G1