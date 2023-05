Katy Perry é tietada por convidados na coroação de Charles 3º

Katy Perry é uma das famosas que compareceram à coroação de Charles 3º neste sábado (6), que acontece na Abadia de Westminster, em Londres. A cantora, que viralizou ao aparecer perdida durante o evento, foi tietada por alguns dos convidados.

Em fotos tiradas durante a coroação, Katy aparece ao lado de fãs, que aproveitaram a oportunidade para tirar uma foto com a artista a pop.

A cantora se apresentará no castelo de Windsor neste domingo (7). Ela compareceu à coroação acompanhada do editor da Vogue britânica, Edward Enninful. A voz de Firework foi ao evento com um tailleur rosa-claro e um chapéu.

Katy Perry também usou uma gargantilha de pérolas da grife Vivienne Westwood. A joia é avaliada em mais de R$ 2 mil.

A coroação do rei Charles 3º ocorre neste sábado (6), na Abadia de Westminster, em Londres, e vai contar com a presença de cerca de 2.000 convidados. O evento acontece oito meses depois de o monarca ascender ao trono, após a morte da rainha Elizabeth 2ª, que reinou por sete décadas.

Fonte: R7/Foto: GARETH CATTERMOLE/POOL VIA REUTERS