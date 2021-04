Katy Perry surpreende ao aparecer na web fantasiada de sereia

Katy Perry supreendeu seus mais de 116 milhões de seguidores ao aparecer fantasiada de sereia no Instagram. O figurino da cantora de 36 anos fez parte de um ensaio fotográfico para um comercial de um resort.

Comparações à Ariel, de A Pequena Sereia, da Disney, foram inevitáveis entre os admiradores da cantora. “A Ariel já pode fazer suas malas para ir embora”, brincou uma moça. Também não faltaram elogios. “Epetacular”, escreveu uma segunda. “Rainha”, disse uma terceira.

A cantora norte-americana lançou na sexta-feira (23), a nova versão de Cry About It Later em parceria com os brasileiros Bruno Martini, responsável pelo remix, e Luísa Sonza, que cantou trechos em inglês.

A faixa original faz parte do álbum Smile, lançando agosto de 2020. A nova versão a transforma em uma música eletrônica.