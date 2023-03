Keanu sobre segurança no Brasil: “Perigoso para John Wick”

O ator Keanu Reeves, de 58 anos, viralizou por conta da brincadeira sobre a segurança no Brasil. As declarações foram dadas durante entrevista ao apresentador Danilo Gentili, do programa The Noite (SBT).

– Vir para o Brasil? Deve ser muito perigoso até para John Wick. Acho melhor ele vir para conhecer algumas pessoas e festejar – brincou.

Na entrevista, ele também contou que, praticamente, não usa dublê para John Wick.

– Não gosto de dizer que uso dublês. Sempre digo que faço as cenas de ação. E faço o máximo que consigo. Mas quando o John Wick é atropelado por um carro, este não sou eu. Ele é um senhor chamado Jackson Spidell. Ele que é atropelado pelo carro… quando você assiste, eu faço cerca 90% das cenas – disse.

Foto: EFE/Tobias hase

Fonte: Pleno News/Foto: EFE/Tobias hase