Kerline revela como conseguiu entrar no BBB 21: ‘Lancei meu próprio reality’

Eliminada na primeira semana da 21ª edição do Big Brother Brasil, a influencer Kerline Cardoso revelou nesta terça-feira, 29, como conseguiu se destacar na seleção de participantes do reality, sendo chamada para integrar o elenco da casa. “Gravei meu vídeo de inscrição pensando: ‘Cara, preciso arranjar um jeito de me destacar porque sou mais uma garota dentro do estereótipo de bonitinha. Então, tive a ideia de contar que eu lancei meu próprio reality. Esse foi o ponto chave para chamar a atenção deles”, disse em entrevista ao programa Pânico, da Jovem Pan. O reality citado por Kerline foi lançado após a participante sofrer um golpe.

“Eu trabalhava com marketing digital e montei uma agência que conectava influencers digitais com empresas. Tive a ideia louca de fazer o lançamento da minha agência no Coachella, um dos maiores festivais de música do mundo. Então, aluguei uma casa na Califórnia, onde o festival acontece, levei umas cinco influenciadoras gigantescas para lá e contatei empresas que se interessariam pela divulgação das meninas. Negociei com todos os envolvidos, consegui levá-los para a Califórnia e comprei os ingressos do festival para a equipe inteira, pagando US$ 500 por cada. No dia do evento, liguei para a empresa responsável pela organização para combinar de buscar os ingressos e descobri que havia comprado estes tiquetes com uma instituição fantasma”, afirmou Kerline.

Diante da situação, a ex-BBB precisou correr contra o tempo para consertar os problemas — o que lhe rendeu uma dívida gigantesca. “Eu não poderia mais desistir, afinal já havia assinado contrato com todas as meninas e, se eu não arrumasse um jeito, minha agência seria queimada antes mesmo de seu lançamento. Por isso, acabei comprando novamente todos os ingressos pelo valor de US$ 2.800 cada. Essa situação foi minha virada de chave. Amadureci como mulher. Ao RH do BBB, contei que lancei meu próprio reality porque, durante o festival, fiz cobertura de vídeo, foto, ‘stories’ e divulgação. Eles gostaram da ideia de que eu fui muito arrojada e não tive vergonha de falar sobre a dívida”, concluiu.

