KEVINHO PASSARÁ POR CIRURGIA APÓS ROMPER TENDÃO

Kevinho rompeu o tendão durante uma partida de futebol com os amigos na noite de quinta feira (28) e terá que ser submetido a uma pequena intervenção cirúrgica, no tornozelo esquerdo.

Segundo informações da assessoria do cantor, ele precisará realizar a cirurgia e um pouco de repouso, antes de voltar aos palcos. Nesta sexta-feira (29), por meio de uma nota a assessoria explica o estado de saúde do artista em um comunicado divulgado nas redes sociais.

“O cantor, após a cirurgia, deverá permanecer apenas em repouso relativo até 5 de agosto. Após esse período, estará liberado para retornar com suas atividades profissionais. Os shows a partir do dia 6 de agosto, em Porto Alegre, e sua tour para a Europa acontecerão normalmente, com Kevinho usando apenas o ‘Robofoot’ para imobilizar sua perna esquerda até a cicatrização total”, escreveu.

O funkeiro publicou nos stories do seu Instagram alguns momentos dentro do hospital e em uma das publicações relatou o que ocorreu.

“Resumindo o meu povo!! Rompi o tendão de aquiles ontem jogando bola e muito provavelmente vou fazer cirurgia, vou avisando vocês aqui e obrigado pela preocupação de todos! Vai dar tudo certo se Deus quiser!”, disse o cantor.

“Preparando que entre amanhã e depois já faz a cirurgia”, informou ele em outra publicação nos stories com o pé enfaixado.

“Até a recuperação total vou ter que fazer o show e sentado numa cadeira e de muleta pelos próximos dois meses”, completou.

“Dependente de qualquer coisa, sempre grato a Deus por tudo! Obrigado por todas as mensagens positivas que vocês estão me mandando, isso faz toda a diferença pra mim”, finalizou agradecendo aos fãs e seguidores por toda positividade.

O cantor passa bem e promete que retornará aos shows em breve.

Fonte: R7/Foto Destaque: Kevinho Foto: Reprodução/ Instagram