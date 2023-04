Keyla Sobral realiza nova exposição individual em Belém

A artista visual Keyla Sobral realiza instalação urbana inédita com o tema “Eu, mesmo sem farol, segui”, no Espaço Cultural Silveira e Athias, em Belém. A abertura será nesta quinta-feira, 13, às 18 horas.

As obras desta exposição são compostas por letras de led e neon, ilustrações e animações que podem ser vistas dentro da galeria, mas também pelo letreiro luminoso “Faço isso só para chamar sua atenção”, exposto publicamente na Avenida Visconde de Souza Franco, em Belém. Os trabalhos de Keyla Sobral giram em torno da autoficção e performance da palavra, que avançam em direção ao público e pretendem provocar uma reconfiguração na paisagem urbana. O pedestre ou passageiro passa a ser agora interlocutor das obras.

A primeira exposição individual da artista em cinco anos tem curadoria de Thiago Lima. Ele ressalta que este é um marco importante para o Espaço Cultural Silveira Athias, que pela primeira vez traz uma mostra que vai além das paredes da galeria. “O talento da artista Keyla Sobral atendeu aos anseios do espaço, pelo fato de sua obra ser permeada por uma forte carga poética derivada do uso da palavra, a mensagem é potencializada pelas plataformas e mídias utilizadas e a linguagem, fomentando o poder imagético e sensível da palavra escrita, sendo, portanto, a celebração da obra da artista”, destaca o curador.

“Keyla possui a flexibilidade de transitar em espaço externo e interno. E a poética dos leds (ou neon), do diálogo/monólogo do cotidiano. Da frase que subverte a relação amorosa, se expande para a cidade. Transforma o visual das chamadas comerciais, publicitárias em pequenos recados íntimos, me toca muito”, conta Marisa Mokarzel, pesquisadora e professora de História da Arte dos cursos de Artes Visuais e Tecnologia da Imagem da Universidade da Amazônia (Unama).

SOBRE A ARTISTA

Keyla Sobral é artista visual e mestre em Artes pela Universidade Federal do Pará. Atualmente, é doutoranda em Artes pela UFPA. Como artista, tem participado de exposições e projetos no Brasil e no exterior. Ela também atua como curadora independente, sendo atual curadora adjunta da Coleção Amazoniana de Arte da UFPA. Suas obras estão presentes em coleções como da Casa da Cultura da América Latina, Museu de Arte do Rio Grande do Sul, Sesc Nacional, Amazoniana de Arte, Museu Casa das Onze Janelas e Fundo Z.

Serviço

“Eu, mesmo sem farol, segui”, exposição de Keyla Sobral, com curadoria de Thiago Lima de Souza.

Data: Abertura em 13/04/2023, às 18h. Visitação de 14/04 a 31/06, das 9h às 19h, mediante agendamento.

Local: Espaço Cultural Silveira Athias. Avenida Alcindo Cacela, 1858 – Nazaré, Belém. Entre as avenidas Magalhães Barata e Gentil Bittencourt.

Agendamento por e-mail: evento@silveiraathias.com.br.

Apoio: GSA Edutech

Imagens: Divulgação