Kim Jong-Un surge mais magro e acende rumores sobre doença

Alvo de especulação há tempos, a saúde do ditador norte-coreano Kim Jong-un voltou ao centro das atenções do mundo, nesta quarta-feira (16), principalmente da Coreia do Sul, que precisa viver ao lado do instável país.

O líder de 37 anos reapareceu em público visivelmente mais magro do que da última vez. Para alguns, a aparência de Kim denotava certo abatimento.

Em recentes imagens divulgadas pelam mídia estatal do país, Kim está com os traços do rosto mais fino e seu tradicional relógio de luxo indica que passou por reajustes para ser apertado. Observadores afirmam que o líder, que tem 1,70m e pesava cerca de 140 quilos, parece ter emagrecido de 10 a 20 quilos.

Ainda assim, a analista sênior do Instituto Coreano de Unificação Nacional de Seul, Hong Min, afirma que o mais provável é que o emagrecimento se dê para melhorar a saúde do ditador.

– Se ele estivesse passando por problemas de saúde, não teria saído em público para convocar a reunião plenária do Comitê Central do Partido dos Trabalhadores – disse, fazendo referência uma das principais conferências políticas do país, que acontece esta semana e dura de dois a três dias.

Kim tem fama de manter uma dieta rica em comidas que não são saudáveis, além de abusar do álcool e do cigarro. Sua família tem um histórico conhecido de problemas cardíacos: seu pai e seu avô morreram em decorrência de problemas cardiovasculares.

A saúde do ditador é tema importante para Seul, Washington, Tóquio e diversas outras nações, incluindo as europeias e asiáticas. Protagonista de diversos episódios de mal-estar com o restante do mundo, um dos pontos que gera preocupação acerca de Pyongyang é o seu programa nuclear – que segue em desenvolvimento e carece de transparência.

Fonte: Pleno News