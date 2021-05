Kylie Jenner despista sobre relacionamento aberto com Travis Scott

Apesar dos rumores, a empresária não negou – e também não afirmou – a volta com o rapper Travis Scott

Após o portal TMZ informar, nessa sexta-feira (21/5), que Kylie Jenner e Travis Scott haviam reatado, desta vez em um relacionamento aberto, a irmã caçula do clã Kardashian-Jenner não gostou da insinuação, e veio a público comentar sobre o assunto em suas redes sociais.

“Não duvido de ninguém que está em um relacionamento aberto, mas é apenas um descuido e um desrespeito publicar essa informação sem saber o que é verdade”, afirmou.

“Vocês realmente inventam qualquer coisa”, continuo o desabafo, se referindo a uma matéria do Daily Mail. Um internauta comentou que o site TMZ — um dos principais sites de entretenimento e celebridades do mundo — havia afirmado que os dois estariam vivendo um relacionamento aberto, onde não há monogamia, e Jenner não o deixou sem resposta. “Eu acabei de ver isso, mas sim, TMZ também [está no mesmo barco]”, disse.