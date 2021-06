Laboratório de drogas é descoberto e fechado durante operação da PM em áreas ribeirinhas de Belém

No local, os policiais apreenderam cocaína e materiais utilizados na preparação e embalagem da droga. Ninguém foi preso

Um laboratório onde ocorria o preparo e a embalagem de drogas ilícitas foi fechado pela Polícia Militar neste domingo (27), em uma área ribeirinha de Belém. No local, foi apreendida uma quantidade de cocaína e materiais utilizados na fabricação do entorpecente. Os suspeitos conseguiram fugir do local no momento da chegada dos policiais. Ninguém foi preso.

A descoberta ocorreu durante rondas em um furo de rio, que dá acesso ao Rio Maguari. Quando passavam pelo local, os policiais perceberam a presença de um grupo de pessoas em uma área de mata. Ao perceber a presença dos militares, os suspeitos fugiram para dentro da mata fechada.

Os agentes, então, desembarcaram da lancha para realizar as buscas. Foi quando encontraram o laboratório utilizado na produção de entorpecentes. Pelas imagens divulgadas pela Polícia Militar, é possível ver a grande quantidade de baldes, plástico e outros materiais utilizados no tráfico. No local, à beira do rio, havia muito lixo no chão.

Droga apreendida foi apresentada na Seccional Urbana de Icoaraci (Divulgação/ CIPFlu)

Após revistas, os policiais apreenderam 137 papelotes de pasta base de cocaína, além de 195 gramas da mesma droga. Também foram apreendidos produtos utilizados na fabricação e preparo da droga para revenda. Todo o material foi apresentado na Seccional Urbana de Icoaraci, onde foram realizados os procedimentos cabíveis.

A apreensão ocorreu durante ações da Operação “Rios Seguros”, realizada pela Companhia Independente de Polícia Fluvial (CIPFlu), e que visa combater a ação de criminosos nos rios, furos e igarapés que cortam os municípios da Região Metropolitana de Belém (RMB).

Fonte: Amazonia