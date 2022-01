Laboratórios de Belém têm preços de testes de Covid-19 fiscalizados pelo Procon Pará

Com a alta demanda na procura por testes RT-PCR nos estabelecimentos, o Procon Pará realizou nesta segunda-feira (24) uma força tarefa a fim de fiscalizar laboratórios de Belém a respeito dos preços do teste de para a Covid-19.

Em todos os locais que fiscalizados, foram aplicados autos de infração pelo não cumprimento das recomendações previstas no Código e Defesa do Consumidor (CDC).

Durante a ação a equipe de fiscalização solicitou aos laboratórios acesso as planilhas de custos e notas fiscais de testes, para que sejam feitas análises sobre o preço ofertado, e se há algum abuso por parte do fornecedor. Dentre de 10 dias os estabelecimentos devem responder a diretoria de Proteção e Defesa do Consumidor, vinculada á Secretaria de Justiça e Direitos Humanos.

O coordenador de fiscalização do Procon Pará, Rodrigo Moura, explicou a importância da ação. “Os estabelecimentos terão que comprovar, por meio de notas fiscais de compra do produto e venda ao consumidor, os preços praticados nos últimos meses”, alertou.

Durante os próximos dias, outras fiscalizações estão sendo agendadas pelo Procon Pará a fim de averiguar a precificação de testes RT-PCR para detecção da Covid-19.

