Lacombe tem casa assaltada e imobiliza bandido: “Revoltante”

Luís Ernesto Lacombe revelou que seu apartamento foi invadido, no fim de semana, por um casal. O jornalista contou ainda que lutou contra um dos criminosos e o imobilizou até a chegada da polícia.

– Neste sábado, saí para almoçar com minha mulher e voltei [para casa] três horas depois, por volta das 16 horas da tarde. Entramos no apartamento pela porta social e ouvimos barulho na porta de serviço. E havia um casal de adolescentes no meu apartamento: uma menina de 14 anos de idade e um menino de 18 anos. Já tinham revirado o apartamento inteiro, já tinham separado alguns pertences meus e da minha mulher, para levar. Eu, ainda bem, sou lutador e consegui imobilizar o menino. Consegui controlar a situação. Fiquei num mata-leão com o menino por quase meia hora até a chegada da Polícia Militar. Depois, a Polícia Civil chegou. Foi uma situação muito difícil e está sendo investigada pelo 23º DP; um boletim de ocorrência foi feito na Central de Flagrantes. É uma situação muito delicada. Eu estou dando esse depoimento aqui porque, apesar da prisão em flagrante do menino de 18 anos, que já tinha passagem pela polícia, e da menina, que tinha saído da Fundação Casa, três horas depois, a menina foi liberada. E ontem [domingo], chegou o alvará de soltura desse rapaz. Revoltante! – desabafou.

As declarações de Lacombe foram dadas durante o programa Opinião no Ar, desta segunda-feira (26).

O jornalista disse que estará no programa Alerta Nacional desta segunda-feira, com Sikêra Jr., para falar sobre o caso.

Fonte: Pleno News

Por: Ana Luiza Menezes