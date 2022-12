Ladrão devolve bens ao descobrir que roubou delegado: ‘Desculpe’

Bandidos invadiram uma casa no Bairro Anchieta, em Belo Horizonte (MG), no último sábado (10), roubando cinco relógios e 25 munições de calibre .380 encontradas na residência. No entanto, após descobrirem que o morador da casa era um delegado, os criminosos decidiram devolver os bens acompanhados de um bilhete de desculpas.

– Estou devolvendo tudo que foi levado. Não quero problemas. Por isso, estou devolvendo. Se eu soubesse que era casa de polícia, não teria entrado. Me desculpa. Sou sujeito homem, por isso estou devolvendo – diz o texto, segundo informações da CNN Brasil.

Apesar da devolução, a polícia segue trabalhando para identificar os responsáveis. Uma das pistas deixadas por eles foi um pé de cabra, esquecido sobre uma cama da residência.

As autoridades recolheram o objeto e fizeram buscas na região, mas ainda não conseguiram identificar os suspeitos.

Fonte: Pleno News/ Foto: Reprodução / Youtube