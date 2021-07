Ladrão é filmado arrombando casas no Curió-Utinga: veja o vídeo

Um homem ainda não identificado, usando camisa, bermuda, sandálias e bonés, foi flagrado por câmeras de segurança no momento em que observava e invadia casas para subtrair objetos de valor. O fato se registrou numa das vias públicas do bairro do Curió-Utinga.



De acordo com informações da polícia, as imagens serão vistas, mas é necessário que as vítimas compareçam na unidade policial mais próxima, o caso, a Seccional Urbana da Pedreira, para formalizar a queixa, a fim de que a autoridade possa abrir a investigação por meio de inquérito.

Outra dica das autoridades: caso alguém reconheça o bandido, pode ligar para o Disk-Denúncia. A ligação é gratuita e a pessoa não precisa se identificar.