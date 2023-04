Ladrão fantasiado de vaca é preso após tentar furtar mochila

A Polícia Militar (PM) prendeu nesta sexta-feira (28) um assaltante fantasiado de vaca, que tentou furtar uma mochila em Copacabana, no Rio de Janeiro.

De acordo com informações do portal G1, o crime ocorreu na Avenida Princesa Isabel, e a vítima foi uma jovem que passava pelo local e por pouco não teve a mochila surrupiada pelo homem com traje de vaca.

Testemunhas que notaram a ação agrediram o assaltante, e ele teve que ser levado à uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da região.

Ele sofreu lesões superficiais na cabeça e logo foi liberado e levado até a 12ª DP.

Na delegacia, as autoridades identificaram que ele possui quatro passagens pela polícia.

Fonte: Pleno News/ Foto: Reprodução / Twitter