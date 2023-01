Ladrão morre ao cair de escada durante tentativa de roubo

Um ladrão morreu após cair de uma escada durante uma tentativa de assalto na Zona Leste da capital paulista. O caso aconteceu na última quarta-feira (25).

A identidade do bandido não foi revelada. As informações são do portal G1.

A Secretaria de Segurança Pública (SSP) disse que as vítimas da tentativa de roubo contaram que o criminoso conseguiu entrar na casa no momento em que elas descarregavam compras de um veículo.

O dono da casa, de 51 anos, reagiu e entrou em luta corporal com o ladrão. Os dois acabaram caindo da escada.

O assaltante foi socorrido, mas não resistiu. A arma usada por ele foi apreendida.

A SSP informou ainda que foram solicitados exames periciais ao Instituto de Criminalística (IC) e ao Instituto Médico Legal (IML).

O caso foi registrado na 53° DP (Parque do Carmo) como morte suspeita, legítima defesa e tentativa de roubo à residência.

Fonte: Pleno News/Foto: Pixabay