Ladrão rouba fiação elétrica na hora do culto e deixa os fiéis no escuro em Abaetetuba

Um fato inusitado aconteceu em Abaetetuba neste último final de semana.

Um homem identificado como Fábio Alcântara Cardoso foi pego roubando a fiação elétrica de uma Igreja Evangélica em Abaetetuba.

Os irmãos estavam no momento do culto quando aconteceu um apagão. Os próprios irmãos foram atrás de Fábio e conseguiram o deter até a chegada da Polícia Militar. Ele ainda chegou a ameaçar os irmãos com uma faca.

O Delegado da Polícia Civil em Abaetetuba, Marcelo Zap, disse em entrevista ao Portal Exortação que o acusado foi autuado pela prática do roubo e está à disposição da justiça.

O acusado é eletricista, mas usou da profissão para fazer o mal em uma Igreja Evangélica do município.

A fiação roubada foi recuperada pela Polícia.

Fonte: Moju News

De Portal Moju News com informações de Exortação Notícias