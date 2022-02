Ladrões assaltam posto de saúde no interior do Pará

Nem mesmo as Unidades Básicas de Saúde estão livres dos assaltantes. Na noite dessa segunda (14), uma UBS localizada no bairro Vale, município de Itaituba, sudoeste paraense, foi alvo de ladrões. Os funcionários da unidade relataram que os criminosos levaram um botijão de gás e ainda reviraram a sala odontológica. Segundo informações o local tem apenas um via noturno. No momento do assalto a unidade de saúde estava sem vigilância porque o funcionário estava de folga.

Ainda de acordo com os funcionários, está não é a primeira vez que o posto é invadido. A preocupação da comunidade e dos trabalhadores é de que os criminosos levem equipamentos caros. “Eles já estão na expectativa. Já sabem o dia que o vigia não está. Se for para ter um vigia, não dá. Tem que ser dois. Só um não vale à pena, porque eles vão voltar novamente”, disse uma líder comunitária.

O caso foi registrado junto às autoridades policias, mas até o momento os criminosos não foram localizados. (Portal Debate com informações de Roma News e Plantão24horasNews)