Ladrões de gado promovem massacre de animais na região do Marajó

Ladrões de gado que atuam promovendo verdadeiro massacre de animais e vendendo carne estragada na região do Marajó, periferia de Belém, Abaetetuba, Barcarena e na capital do Amapá, Macapá, se vingam nos bichos pela ação realizada na primeira quinzena deste mês (período de 08 a 11) pelas polícias Civil e Militar, em conjunto com a Agência de Defesa Agropecuária do Pará – Adepará e Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Pará. Fazendas nos municípios de Cachoeira do Arari e Santa Cruz do Arari são invadidas por grupos armados que capturam e matam os animais, esquartejando-os para tirar a carne e deixando, nos rios marajoaras, as carcaças que trazem contaminação para o meio ambiente, especialmente o peixe.



As denúncias voltaram a ser repicadas pela Associação dos Pecuaristas de Santa Cruz do Arari, segundo a qual, pessoas influentes estariam envolvidas nos crimes que, num passado remoto, já teriam financiado campanhas milionárias para prefeituras na região do Marajó, sob as vistas grossas de autoridades que deveriam fiscalizar tal ação.

Fazendeiros vitimados pelos bandidos se sentem acuados e ameaçados. Os criminosos agem sempre da mesma forma. Chegam em número de oito homens armados até os dentes, botam todo mundo para correr e capturam o boi que é morto cruelmente e imediatamente esquartejado. Depois, a carne é colocada em embarcações insalubres que transportam o produto do crime para as revendas nas periferias inclusive da capital, sem qualquer fiscalização.



De acordo com a denúncia da Associação dos Pecuaristas de Santa Cruz do Arari, até para comunicar os crimes se torna difícil, já que a delegacia da cidade não tem delegado titular há dois anos. Em geral, os casos são comunicados por meio de Boletim de Ocorrência na delegacia virtual, ou na Superintendência de Polícia Civil dos Campos do Marajó, em Soure, ou mesmo na Delegacia de Polícia de Cachoeira do Arari, onde o efetivo é pequeno, são instaurados inquéritos, porém, nenhum chefe de bando chegou a ser preso até o momento.



Ouvido pela reportagem de A PROVÍNCIA DO PARÁ, o delegado de Investigações e Operações Especiais, Neyvaldo Silva, que já exerceu a função de Delegado de Polícia Especializada, destacou que o furto e roubo de gado na região do Marajó é secular e que, ele próprio, ao longo de sua carreira e experiência, já esteve na região fazendo investigações acerca desses crimes. À época, disse o veterano delegado, “conseguimos colocar um freio na ação das quadrilhas, mas ali é uma área complicada, de difícil acesso. Quando a gente vira as costas, os bandidos recomeçam a ação”, disse.

Nesta semana, a Associação dos Pecuaristas de Santa Cruz do Arari ficou de agendar uma audiência com o delegado geral da Polícia Civil, Walter Rezende, no sentido de expor a situação e pedir sua ingerência para promover mais uma investida contra as quadrilhas. A entidade também irá à Adepará, bem como aos órgãos de segurança sanitária para dizer o que está acontecendo e pedir fiscalização e apreensão de carne bovina sem procedência que é comercializada em feiras da periferia e nas áreas portuárias de várias cidades do Estado, inclusive da região do Marajó.

Segundo a Associação dos Pecuaristas de Santa Cruz do Arari, eles tem “uma lista de pessoas influentes que estão envolvidas nos crimes e que precisam ser investigadas e indiciadas não apenas pelo furto e roubo, como também, pelas ameaças e por promover o massacre dos animais e colocar em risco a saúde pública”.

Imagens: Associação dos Pecuaristas de Santa Cruz do Arari