Ladrões de pias e vasos sanitários de apartamentos de residencial são presos

Eles agiam em unidades interditadas pela prefeitura em Parauapebas, por risco de desabamento

André Oliveira dos Santos, 20 anos, Gilson Ferreira dos Santos, 24 anos, e Maciel da Silva Santana – que não teve a idade divulgada – são acusados de furtar pias, vasos sanitários, caixas acopladas de descargas, entre outras louças de banheiros de apartamentos do Residencial Alto Bonito, interditados pela Prefeitura de Paruapebas, por risco de desabamento, no municípío do sudeste do Pará.

De acordo com a polícia, André Santos e Gilson Santos executam os furtos e Maciel Santana é o receptador dos objetos roubados. Os três homens foram detidos, na invasão do bairro dos Minérios, por volta das 19h, deste domingo (11).

Com André e Gilson, os policiais apreenderam seis vasos sanitários, cinco pias de lavabo, quatro pias de lavatório e roupa e cinco caixas acopladas de descarga. As prisões foram realizadas por uma guarnição da Ronda Ostensiva com Apoio de Motos (Rocam), do 23º batalhão de Policia Militar de Parauapebas, que apresentou o trio ao delegado plantonista, Gabriel Henrique Costa, André Oliveira dos Santos.

A polícia chegou aos acusados por denúncia de um homem que, na invasão, dois indivíduos estavam roubando peças de banheiros dos apartamentos do Residencial Alto Bonito. A PM encontrou André e Gilson na ocupação. Eles confessaram os furtos e levaram a polícia a pequenos barracos, onde estavam condidos o material furtado. Flagrada, a dupla entregou Maciel Santana, como um dos compradores de parte dos materiais, como três vasos sanitários completos, pelo valor de R$ 350,00.