Ladrões tentam assaltar casa de câmbio dentro de shopping-center na BR-316

Quatro homens armados com revólveres tentaram assaltar, na tarde desta quarta-feira, 21, uma casa de câmbio localizada no interior de um shopping-center localizado na Rodovia BR-316, no bairro do Castanheira, em Belém. Os bandidos fugiram ao serem denunciados e não conseguiram levar nenhum valor em dinheiro.

De acordo com informações obtidas pela reportagem de A PROVÍNCIA DO PARÁ, uma mulher que estava na casa de câmbio percebeu que aconteceria um assalto, se apavorou e saiu correndo aos gritos, chamando atenção de todos. Imediatamente, portas de lojas foram fechadas e teria ocorrido alguns momentos de pânico entre os presentes, o que foi rapidamente normalizado, quando chegaram policiais militares para atender a ocorrência.

Uma testemunha disse ter ouvido disparos de arma de fogo, o que não chegou a ser comprovado. Ninguém saiu ferido. Essa testemunha disse que seriam quatro homens, porém, a pessoa que denunciou os assaltantes disse ter visto apenas um, vestindo camisa cor de vinho e usando um boné.

Imagens das câmeras de segurança serão analisadas para que a polícia possa descobrir quem são os criminosos. O caso será apurado por policiais da Seccional Urbana da Marambaia, onde a direção do shopping-center ficou de registrar um boletim de ocorrência.

Imagem: Reprodução