Lago Grande recebe o primeiro Centro de Educação Infantil da região de rios

A Prefeitura de Santarém, por meio da Secretaria Municipal de Educação (Semed), escreveu anteontem, quarta-feira, 30, mais um capítulo importante na história da educação do município. O prefeito Nélio Aguiar e comitiva, a maior já presente em um evento fora da área urbana, formada por cerca de 80 pessoas, entre elas, oito secretários de governo, quatro vereadores e 35 coordenadores/as de unidades infantis, estiveram presentes na inauguração da primeira Unidade Municipal de Educação Infantil da região de rios: o Centro Municipal de Educação Infantil Professora Irene de Oliveira Serrão.

Entre as autoridades presentes, estavam o secretário rregional de Governo do Baixo Amazonas, José Maria Tapajós, a primeira dama e secretária de Trabalho e Assistência Social, Celsa Brito, a secretária de Educação, Maria José Maia, Emir Aguiar (secretário de Governo), Paulo Jesus, (secretário de Administração), Sandra Santana (secretária de Portos e Transportes Aquaviários), Bruno Costa (secretário de Agricultura e Pesca), Alaercio Cardoso (secretário de Turismo), Daniel Simões (secretário de Infraestrutura), além do procurador jurídico da Semtras, Ezequiel Aquino, e os vereadores Alba Leal, Didi Feleol, Gerlande Castro e Erlon Rocha.

O Centro Infantil é uma construção de creche tipo B, contendo bloco administrativo, bloco de serviço, bloco pedagógico 1 e 2, bloco multiuso, pátio coberto, pátio de serviço, solário estacionamento e playground, abrangendo uma área total de 1.323,58 m². O investimento total foi de R$3.777.333,81.

Implantada em 2014, como Unidade de Educação Infantil (Umei) Educar para Crescer, o novo Centro atende hoje 145 crianças de 3 a 5 anos, distribuídas em 11 turmas (3 turmas do maternal parcial, 4 turmas do pré I e 4 turmas do pré II).

Através de um Projeto de Lei apresentado à Câmara Municipal dos Vereadores, a Unidade de Educação Infantil Educar Para Crescer migrou de Umei para Cemei passando a se chamar Cemei Profª. Irene de Oliveira Serrão.

“Foi um dia histórico pra educação, é simbólico a gente entregar o primeiro Centro Infantil na região de rios com as mesmas estruturas dos demais centros já entregues na zona urbana, inclusive com salas climatizadas. A gente fica muito feliz em poder proporcionar esse tratamento, essa alegria para as crianças, porque entendemos que a educação infantil é preponderante nesse processo de desenvolvimento da criança e a estrutura física contribui sobremaneira para isso, além do ambiente mais agradável, também, uma formação qualificada dos nossos profissionais para atenderem melhor nossas crianças e a gente ter, de fato, uma educação de qualidade”, destacou a secretária de Educação, Maria José Maia.

O prefeito Nélio Aguiar ressaltou o momento marcante para ele como gestor. Ele lembrou ainda outras obras já entregues na região durante seu mandato.

“Não vou esquecer esse 30 de agosto de 2023, é um momento marcante pra mim, ser prefeito de Santarém é uma missão árdua, mas é também uma missão muito prazerosa, de muitas alegrias. Muito temos feito pelo Curuai e pelo Lago Grande e por toda Santarém, mas esta obra tem um significado muito grande, ela é marcante, eu poderia fazer tudo pelo Curuai, mas se eu deixasse o governo com as crianças estudando naquela casa, do jeito que encontrei em 2017, naquele ambiente insalubre para elas, eu iria terminar o governo muito triste, frustrado, por não poder transformar a vida das crianças do Curuai, mas nós temos um compromisso com a educação e com o futuro das nossas crianças e hoje estamos aqui, entregando esse ‘palácio’, como diz a professora Maria José e, com certeza, que vai trazer mais dignidade e conforto para um melhor aprendizado”, pontuou o gerstor.

A reforma e ampliação da Escola Frei Gilberto Wood, reforma e ampliação da Escola Sansão Lourido, a construção do hip-hap, a implantação da Agência Distrital, a implantação do Serviço de Assistência Social, implantação do consultório odontológico, a reforma e ampliação da Unidade Básica de Saúde, o Cemei Profa. Irne Serrão e a reforma e revitalização da Praça de Curuai que ganhou academia e quadra esportiva, foram algumas obras já entregues e elencadas pelo gestor.

EDUCAÇÃO INFANTIL

Na área da Educação, a prefeitura já inaugurou 42 obras esse ano. O Cemei Prof. Irene de Oliveira Serrão foi a 13ª Unidade de Educação Infantil entregue.

SOBRE A PATRONA

Professora Irene de Oliveira Serrão nasceu em 5 de abril de 1941, no lugar denominado Enseada São Vicente, Região do Lago Grande. Após uma temporada morando em Belterra mudou-se com a família para a Vila de Curuai onde, durante três anos, foi professora na Escola Municipal Antônio Figueira. Ao longo de 26 anos de vida dedicou-se a formação de cidadãos deste município.

Professora Irene faleceu dia 8 de fevereiro de 2023, com 81 anos.

Imagens: Agência Santarém