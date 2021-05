Lamborghini lançará carro totalmente elétrico após 2025

Conhecida pelos carros esportivos de luxo, a Lamborghini finalmente revelou seus planos para o mercado de veículos elétricos. Segundo a companhia, o primeiro automóvel 100% elétrico da marca ainda deve demorar, mas veremos híbridos fabricados pela companhia em breve.

O plano de carros elétricos da Lamborghini é dividido em duas partes. Primeiramente, o objetivo da companhia é lançar híbridos movidos com gás e eletricidade em todas as suas linhas até o fim de 2024.

Conceito de carro elétrico da Lamborghini chamado Terzo Millennio.Fonte: The Verge

A partir de 2025, a fabricante italiana vai dar ênfase para os carros 100% elétricos. O plano da companhia é lançar seu primeiro carro movido totalmente com energia limpa até o fim da década.

Demora na migração

A Lamborghini é uma das empresas que mais está demorando na migração para os veículos elétricos. Stephan Winkelmann, o CEO da fabricante, comentou sobre o assunto ao The Verge.

Segundo o comandante da marca, a companhia está indo vagarosamente para o segmento devido aos fãs da marca, que estão acostumados com motores clássicos. “Com certeza, é o torque e a aceleração”, explicou Winkelmann.

Atualmente, porém, os motores elétricos já conseguem entregar potência suficiente para modelos esportivos. Além disso, a legislação de diversos países está apoiando o uso de tecnologias limpas no mercado de automóveis, o que incentivou a companhia a realizar mudanças.

De acordo com Winkelmann, a transição para os carros elétricos é o maior investimento já feito pela Lamborghini. “[É] muito importante manter um crescimento que seja sustentável, que considere as necessidades do planeta, mas também mantendo o sonho dos nossos clientes de ter um carro superesportivo que seja excelente”.

Além da Lamborghini, outra gigante italiana dos carros esportivos está de olho no mercado de elétricos. A Ferrari anunciou em abril que pretende lançar seu primeiro veículo 100% movido com energia limpa em 2025.

Fonte: The Verge