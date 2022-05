LaMDA 2: Google demonstra poder e evolução de suas IAs

Durante o evento I/O 2022, o Google revelou grandes novidades relacionadas a ferramentas de inteligência artificial, incluindo a LaMDA 2 (Language Model for Dialogue Applications), evolução da IA de conversação da companhia lançada no ano passado.

Após diversos testes com a tecnologia, a companhia conseguiu aprimorar o algoritmo e torná-lo ainda mais inteligente e preciso. No palco do evento, a empresa fez demonstrações de como o LaMDA 2 está funcionando atualmente.

Além de mostrar a capacidade de criação de diálogo da LaMDA 2, o Google também mostrou outras possibilidades de uso da ferramenta de inteligência artificial. A solução pode ser implementada, por exemplo, para gerar listas e ajudar o usuário na organização de tarefas.

Durante a demonstração ao vivo, a empresa mostrou um usuário digitando apenas que gostaria de fazer um jardim. Com a informação, a inteligência artificial gerou uma lista de tarefas para o usuário seguir.

Google

O conteúdo gerado via IA para o tema de jardinagem inclui dicas do que não pode faltar para o sucesso da empreitada, além de conselhos como quais plantas devem ser cultivadas. Os tópicos criados pela ferramenta também podiam ser expandidos com ainda mais conteúdo.

Para melhorar a tecnologia e dar um gosto ao público do poder da IA, o Google lançou um aplicativo chamado AI Test Kitchen. Disponível de maneira limitada, a solução permite que os usuários testem os modelos de linguagem e enviem feedbacks para a companhia aprimorar a solução.

IA que explica piadas — e se explica

O Google também destacou no evento o modelo de inteligência artificial PaLM (Pathways Language Model), que permite aos desenvolvedores acompanharem o processo de “pensamento” da IA. Treinada com 540 bilhões de parâmetros, a ferramenta é o maior modelo de linguagem já criado pela companhia.

A solução é tão avançada que pode ser utilizada para funções como geração de códigos e até explicação de piadas, segundo Sundar Pichai. A grande sacada do projeto, porém, é o fato da IA conseguir “se explicar”. A PaLM não apenas chega até as respostas de problemas, mas também consegue mostrar o caminho que fez para chegar na solução.

Segundo o Google, a tecnologia tem grande potencial de aprimorar as soluções de IA e linguagem em uma larga escala, facilitando a distribuição de conhecimento na web. Enquanto a ferramenta não possui uso direto para usuários finais atualmente, a tecnologia está ajudando a gigante da web a aprimorar seus serviços e ferramentas de pesquisas, que estão evoluindo cada vez mais.