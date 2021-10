Lançado em Belém o Amazônia+21 que promove negócios sustentáveis

Foi lançada em Belém nesta última quarta-feira (13) o Instituto Amazonia+21, que busca de atrair grandes empresas para investir e fazer parceria de negócios sustentáveis na Amazônia. O lançamento do instituto foi realizado na Sede da Federação das Indústrias do Estado do Pará (FIEPA).

Representantes de instituições de apoio ao setor produtivo local e do principal articulador da ação, a federação das industrias do Estado de Rondônia (FIERO) participaram do lançamento.

A proposta do instituto é oferecer apoio necessário para que os negócios locais possam desenvolver suas atividades de forma sustentável de acordo com os critérios ESG (Environmental, Social and Governance), com foco nas boas pratica ambientais, sociais e de governança corporativa.

A ideia da criação do instituto surgiu durante as discussões sobre soluções, oportunidades e perspectivas relacionadas ao desenvolvimento sustentável da Amazônia, levantadas no Fórum Mundial Amazonia+21, em novembro de 2020.

A realização do instituto é resultado de trabalho em conjunto entre as federações de indústrias dos estados da Amazonia Legal ( Acre, Amapá, Amazonas, Mato Grosso, Pará, Rondônia, Roraima, Tocantins e parte do estado do Maranhã) e Confederação Nacional da Indústria (CNI).

O presidente da FIERO, Marcelo Thomé, divulgou detalhes ao público em Belém, sobre a iniciativa “Agora, a partir de uma decisão coletiva que envolveu o sistema FIEPA, as nove federações de indústria da Amazônia legal passam a ter um projeto em comum que é o fomento aos negócios sustentáveis na Amazonia, e o nosso desafio é criar essa cultura ambiental e socialmente responsável dentro das empresas”. Ainda destacou que o intuito é ajudar empresas da Amazônia para se prepararem para esse mundo ESG, e construir soluções financeiras de acordo a identidade empresarial amazônica.

A FIERO e Prefeitura Municipal de Porto Velho promoveram, por meio da Agencia de Desenvolvimento de Porto Velho (ADPVH), com a correalização da CNI e Instituto Euvaldo Lodi (IEL), o fórum contou com profissionais de diversas áreas, especialistas, cientistas, empresas e representantes de vários governos, em debates e estudos que apontaram, entre outras oportunidades, tecnologia e inovação, bioeconomia, indústria verde e mercado de carbono como possibilidades estratégicas para o desenvolvimento socioeconômico de Rondônia e de toda a Amazônia.

Foto: FIEPA