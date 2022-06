Lançamento da camisa dos 70 anos do Caixaparah alegra associados

A diretoria da Associação Pessoal da Caixa Econômica do Pará ( APCEFPA), à frente o presidente Alberto Henrique, lançou a bonita camisa em homenagem aos 70 anos de fundação da agremiação bancária. O evento muito concorrido contou a presença de vários representantes de clubes convidados e dos associados que enalteceram a belíssima ideia da diretoria de esportes, ao comando do diretor Carlos Sérgio, em confeccionar as camisas para todos os setores que fazem os esportes dentro do APCEFPA.



O presidente do Sindiclubes, Salatiel Campos, falou em nome dos clubes presentes enaltecendo e parabenizando a diretoria pelo 70 anos do Caixaparah e pela beleza das camisas que serão utilizadas pelos atletas-associados durante as competições promovidas pelo departamento de esportes do clube.



Por outro lado, o diretor de Relações Públicas, João Vieira, do Cassazum, representou muito bem o presidente Suboficial da Aeronáutica, Yedo Mendes. Ele enalteceu a beleza da camisa dos 70 Anos da APCEFPA, assim como a diretoria pela ideia do diretor de esportes, Carlos Sérgio, em comandar a programação festiva com aval do presidente Alberto Henrique, que apoiou a magnífica performance de mandar confeccionar as camisas de todos os setores de esportes do clube bancário.

Imagens: Nonato Batista/Ronabar