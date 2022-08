Lançamento da programação Bienal das Artes em Belém será na próxima semana

Na próxima quarta-feira (17) a Prefeitura de Belém vai realizar o lançamento oficial da programação da I Bienal das Artes de Belém e do Festival de Música á imprensa e população geral. O evento está sendo promovido pela Prefeitura e realizada pela Fundação Cultural de Belém (Fumbel), em setembro deste ano.

A I Bienal terá como tema da programação cultural “Afirmação de direitos”, inspirado no texto “Cultura e Democracia”, de Marilena Chauí, e no livro “Ideias para adiar o fim do mundo”, de Ailton Krenak.

O evento ocorrerá como uma convocação para descolonizar as mentes, pensar e dialogar sobre arte, cultura e democracia, recuperar os ensinamentos ancestrais, cantar, dançar e viver a experiencia ética, poética e estética de reinventar a liberdade, ampliar as subjetividades e os horizontes.

Além disso a programação vai ofertar á população o IV Festival de Música Brasileira, que este ano homenageará o músico Paulo André Barata, filho do poeta paraense Ruy Barata. A primeira etapa do festival acontecera entre os dias 15 e 23 de setembro e a fase final durante a programação da Bienal.

A iniciativa além de promover e incentivar o intercambio cultural, a Bienal das Artes está sendo pensada como uma forma de impulsionar o circuito artístico local. Ainda visa divulgar a arte da cidade para todo o cenário nacional e até mesmo, internacional, para o fomento do turismo.

