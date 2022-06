Lançamento de foguete provoca clarão no céu do Pará

Um clarão no céu chamou atenção de moradores de várias cidades do Pará, no início da noite desta quatta-feira (22). A situação foi gravada e divulgada nas redes sociais.

De acordo com informações, o clarão foi provocado pelo lançamento do foguete Ariane 5, que aconteceu às 18h50 no Centro Espacial Kourou, na Guiana Francesa.

O clarão, que cortou o céu do Pará, foi observado em distritos de Belém, pontos de Vigia e outras regiões. Internautas especularam sobre o caso e levaram na brincadeira, afirmando ser o personagem Tony Stark, o Homem de Ferro, sucesso da Marvel.

O foguete lançado na Guiana Francesa, segundo a imprensa local, estava carregado de satélites para melhorar os serviços de conexão de internet na Europa.

Esse foi um dos primeiros lançamentos após o início da invasão russa na Ucrânia e o bloqueio de viagens espaciais, saindo de solo russo.

Fonte: Portal Debate