Lançamento do Plano Safra 2023/2024 em Belém foca no incentivo à agricultura familiar urbana

O município de Belém tem capacidade de produzir e abastecer com legumes, verduras, hortaliças, além de outros produtos, por meio da agricultura urbana e periurbana e alimentar cerca de 1,9 milhão de pessoas, de acordo com a pesquisa do Instituto Escolha. Visando esse potencial da capital paraense, o prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues, participou na tarde de ontem, sábado, 05, do lançamento do Plano Safra 2023-2024.

O evento foi realizado durante a programação dos Diálogos Amazônicos, no Hangar- Centro de Convenções e Feiras. O Plano Safra 2023/2024, do Governo Federal, vai incentivar o fortalecimento dos sistemas de produção ambientalmente sustentáveis, com redução das taxas de juros, além de disponibilizar diversas linhas de crédito, atendendo todas as necessidades do produtor rural, seja para investimento, custeio, comercialização e industrialização.

INVESTIMENTO

O plano tem um montante recorde de R$ 71,6 bilhões em investimentos. Especificamente para a região Norte, o objetivo é conseguir ampliar a participação dos agricultores. Só no estado do Pará é previsto R$ 1,6 bilhão em crédito rural.

“É muito simbólico que façamos esse plano dentro dos Diálogos Amazônicos. Temos que compreender os desafios do território amazônico e usar o plano Safra lançado hoje”, comentou a secretária de Política Agrícola da Confederação Nacional dos Trabalhadores da Agricultura (Contag), Vânia Marques.

INCENTIVO

A Prefeitura de Belém, por meio de diversas secretarias municipais, atua no incentivo da agricultura familiar urbana e periurbana (áreas rurais próximas das zonas urbanas), o envolvimento da comunidade na implantação de hortas nas casas de alunos, escolas e em outras instituições de ensino e incentiva o consumo dos alimentos regionais. Em Mosqueiro já existem pequenas comunidades produzindo e a Prefeitura já adquire a produção para a merenda escolar.

Durante o lançamento do Plano Safra, o prefeito Edmilson Rodrigues ressaltou o potencial da cidade e afirmou que Belém será exemplo para o mundo, no que diz respeito à agricultura urbana e sustentabilidade. “Estamos discutindo sustentabilidade e isso expressa que o Governo Federal está querendo dar meios concretos para a agricultura se firmar. Belém tem potencial para produzir alimentos para mais de 1 milhão de pessoas, segundo o instituto Escolha. A capital está aqui para conceder os caminhos e dar exemplo para o mundo como a agricultura urbana pode contribuir para o desenvolvimento sustentável”.

DESBUROCRATIZAR

Segundo o ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar do Brasil, Paulo Teixeira, a ideia é desburocratizar o plano e dar fácil acesso aos agricultores familiares.

“Vamos desburocratizar todo o processo, agora nós queremos trazer esses créditos para o bancos receberem os agricultores familiares e disponibilizarem essa linha. Além disso, vamos fazer o levantamento das dívidas dos pequenos agricultores e fazer o possível para liberar o crédito”.

O governador do Pará, Helder Barbalho também participou do lançamnto do Plano Safra, juntamene com o ministro das Cidades, Jader Filho, o ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Wellington Dias, e representantes de movimentos sociais.

Imagem: Agência Belém