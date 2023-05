Lanchonete é flagrada roubando energia elétrica em Castanhal

Fraude no medidor ocasionava a redução de 80% no consumo. 30.000kWh foram desviados, o suficiente para abastecer mais de 1.000 geladeiras.

Uma lanchonete foi flagrada roubando energia elétrica em Castanhal, Nordeste do estado, na tarde de quinta-feira, 18. A ação foi comandada pela Polícia Civil (PC), em parceria com Divisão de Investigação e Operações Especiais (DIOE) e Centro de Perícias Científicas Renato Chaves (CPC).

A fraude era feita através de uma interligação nos três circuitos de corrente do medidor, o que ocasionava a redução de 80% no consumo. De acordo com as investigações 30.000kWh foram desviados, o suficiente para abastecer mais de 1.000 geladeiras pelo período de trinta dias.

O proprietário da franquia não foi localizado e o gerente do estabelecimento foi conduzido à delegacia e prestou esclarecimentos. Ainda segundo a PC, o dono será intimidado a comparecer na sede da Divisão de Investigação e Operações Especiais (DIOE), em Belém.

Um novo medidor de energia foi instalado no lugar do equipamento adulterado.

Denuncie

Furtar energia é crime, passível de pena que pode chegar até 8 anos de prisão. A prática também coloca a vida da população em risco e prejudica o fornecimento de energia, podendo ocasionar interrupções nas localidades.

A população pode denunciar pelo disque denúncia da Polícia Civil 181 e também direto para a Equatorial Pará, no telefone 0800 091 0196, pelo site www.equatorialenergia.com.br ou presencialmente nas agências de atendimento.

Foto: Divulgação