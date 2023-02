Lanchonete envia pedra no lugar de pão a cliente que fez Pix falso

Uma lanchonete na cidade de Tubarão, em Santa Catarina, enviou pedras no lugar de dois pães de alho para um cliente que fez um Pix falso após pedir o lanche. De acordo com a página da empresa nas redes sociais, o cliente teria enviado um documento que não tinha a data de transação e nem o horário do pagamento. O vídeo sobre o caso viralizou nas redes.

A suspeita de golpe começou após funcionários perceberem que o cliente queria pagar a compra por meio da chave do Pix, ao invés do QRCode, que é utilizado quando o estabelecimento envia um código com o valor da conta. No comprovante enviado pelo comprador, havia uma série de informações inconsistentes, como o número do CNPJ e o nome da lanchonete errados.

No relato publicado nas redes, os responsáveis pela lanchonete contaram que fizeram testes para verificar se o problema seria com a própria conta, mas após confirmar que se tratava de um golpe, o estabelecimento decidiu mandar as pedras no lugar do lanche, gravar a situação e compartilhar. Um boletim de ocorrência sobre o caso também foi feito.

– A gente encontrou a mulher do suposto “golpista” aqui no insta, entramos em contato e ela disse que não foi eles, que o marido perdeu o celular e estão fazendo isso – escreveu a lanchonete em sua página no Instagram.

O dono do estabelecimento, Venicius Cardoso, relatou ao portal G1 que essa não foi a primeira vez que a lanchonete foi alvo de um golpe. De acordo com ele, a empresa já chegou a sofrer um prejuízo de R$ 400 por conta de uma fraude.