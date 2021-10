Lanterna na Série C, Paysandu é o clube com menor chance de acesso em seu grupo, aponta site

A derrota por 3 a 1, de virada, para o Ituano-SP no último sábado (16), reduziu as chances de acesso do Paysandu. Não apenas isso, mas, segundo o site Chance de Gol, o Papão tem a menor probabilidade de subir do grupo C da fase quadrangular de acesso.

Na rodada anterior, o site apontava 47% de chances do Bicola subir de divisão e 23% de conseguir a vaga na final. Depois do revés para o Galo de Itu, ambos os números caíram: agora, o Paysandu tem 20,4% de probabilidade de subir e apenas 5,5% de alcançar a decisão.

Ainda de acordo com o site especialista em estatísticas, o líder da chave Ituano-SP tem 85,2% de chances de acesso. O Criciúma, vice-líder, 63,6%. Já o Botafogo-PB, que tem os mesmos dois pontos que o Papão (o Bicola é o lanterna) tem 30.8%.

Para alcançar o principal objetivo no ano, o Paysandu precisa de uma arrancada. A primeira chance será no sábado (23), às 17h, contra o Ituano-SP. O duelo ocorre no Estádio da Curuzu e tem transmissão lance a lance portal OLiberal.com.

Antes, o Papão foca na Copa Verde. Na quinta-feira (20), às 20h, o Papão recebe o Penarol, em partida da segunda fase do torneio. Em caso de empate, o duelo vai para os pênaltis.

Fonte: O Liberal