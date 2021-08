Laterais voltam de suspensão e reforçam o Remo contra o Brasil de Pelotas

Após cumprir suspensão automática pelo acúmulo de cartões amarelos na partida contra o CRB no último sábado, os laterais Thiago Ennes e Igor Fernandes estão liberados para voltar ao time do Remo. A dupla deve, inclusive, retomar a condição de titular para o jogo contra o Brasil de Pelotas na próxima sexta-feira, 17, às 19h, no Rio Grande do Sul.

Sem poder contar com a dupla na última rodada, Felipe Conceição precisou improvisar em um dos lados. Na lateral direita, o volante Warley foi o escolhido para fazer a função de Thiago Ennes, já que Wellington Silva está fora por lesão. No lado esquerdo, Marlon voltou ao time titular, mas teve atuação de discreta para ruim, sendo responsável pela falta que originou o pênalti do primeiro gol do CRB.

A ausência do jogo com o Galo alagoano serviu ainda para o lateral direito Thiago Ennes intensificar o tratamento das dores no tornozelo. Thiago ficou do jogo com o Goiás, na 17ª rodada, após sentir dores no pé direito durante o jogo com o Operário. Em seguida, ele voltou contra Vasco e Confiança.

Há 10 dias fora do time, o volante Lucas Siqueira poderá ser uma das novidades do Remo para o jogo com o Brasil de Pelotas. O capitão azulino passou os últimos dias em tratamento de uma lesão grau dois na coxa esquerda. A expectativa é que ele retorne aos treinos com o restante do elenco nesta semana e que possa compor a delegação para o Rio Grande do Sul.

Além dele, seguem no departamento médico o lateral direito Wellington Silva, os zagueiros Fredson e Romércio e os meias-atacantes Erick Flores e Matheus Oliveira.

Fonte: Roma News

Foto: Fernando Torres