Lateral-esquerdo do Paysandu sobre final do Parazão contra a Tuna: ‘Requer um nível de concentração’

Diego Matos vai disputar mais uma final do Campeonato Paraense

O lateral-esquerdo Diego Matos, de 24 anos, vai disputar mais uma final do Campeonato Paraense pelo Paysandu. Paraense e cria da base bicolor, o jogador sabe da importância de ir atrás do bicampeonato estadual.

“A sensação é a melhor de todas. Nosso grupo merece estar nessa decisão por tudo que construímos até aqui. Queríamos muito estar nessa final e por méritos do time alcançamos nosso objetivo. Agora é mudar a chave, manter o foco e ir firme em busca do bicampeonato”, comentou.

Para Diego Matos, não há favorito na decisão do Campeonato Paraense. Ele sabe que o duelo contra a Tuna será complicado e é necessário ter concentração nos dois jogos.

“Nós sabemos que será um jogo difícil, a equipe da Tuna fez um bom campeonato. Vai ser um jogo que requer um nível de concentração altíssimo. Estamos nos preparando da melhor maneira para buscar o título. Vai ser uma final de 180 minutos, é um jogo em que temos que estar atentos aos detalhes. Temos que nos impor, executar no jogo tudo aquilo que treinamos e deixar tudo dentro de campo”, avalia.

O primeiro jogo entre Paysandu e Tuna pela final do Parazão será no domingo (16), às 10 horas, no Souza. A partida de volta está marcada para o outro domingo (23), às 17 horas, na Curuzu.