Latino tem contas no Twitter e Instagram suspensas

Latino teve suas contas no Twitter e Instagram suspensas por meio de ordem judicial, nesta quarta-feira (2). Quem tenta acessar o perfil do artista nas redes, encontra um aviso de conta retida com a confirmação de que se trata de uma demanda judicial.

O cantor já havia sofrido um revés da Justiça em outubro, durante o segundo turno das eleições, determinado por Alexandre de Moraes, presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Na ocasião, foi excluída uma postagem do cantor, na qual ele sugeria que se Lula fosse eleito, meninas e meninos passariam a frequentar o mesmo banheiro nas escolas.

A deputada federal Carla Zambelli, o cantor Zezé di Camargo e o pastor André Valadão também tiveram suas contas suspensas. O que há em comum entre eles é o apoio dado a Jair Bolsonaro (PL), candidato à reeleição que não obteve a vitória nas urnas no último domingo (30).

Fonte: Pleno News/Foto: Daniel Pinheiro / AgNews