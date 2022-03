Laura Santana é convidada na live “Siga Canto”, referência no Pará

Laura Santana, cantora e estudante da ciência musical, se apresenta na live da Escola de Canto Popular “Siga Canto”, no dia 25 de julho a partir das 18h, onde vai se reunir ao lado de grandes nomes do canto paraense como a professora e intérprete Renata Del Pinho, promovendo uma noite de muito aprendizado e musicalidade de artistas da cultura paraense.

“Muito conhecimento vai ser compartilhado nesse momento, todos que tem apreço pela música, pelo canto ou pela arte no geral, vai se envolver demais nessa imersão que estamos preparando, já deixa anotado aí na agenda por que o evento vai ser gratuito e com a qualidade lá em cima”, convida a cantora.

Desde muito pequena, mesmo antes de aprender a falar, Laura Santana já demonstrava seu amor pela música, quando balbuciava canções que ouvia, de forma a se emocionar com a sonoridade ao seu redor. Aos 2 anos ela passou a adquirir cada vez mais referências na música nacional e internacional, ao participar de reuniões familiares sempre regadas à muita música, dos mais diferentes estilos.

Aos 12 anos ela ganhou seu primeiro violão, um instrumento que mudou a forma como a jovem enxergava o mundo. Com dúvidas sobre o potencial daquelas cordas que ecoavam um som majestoso, a pequena pediu aos pais para fazer aulas de violão, e foi a partir daí que ela adquiriu cada vez mais a certeza de que o seu caminho musical seria esse, sempre ao lado de um bom violão.

“Hoje o violão é uma extensão de mim, eu toco nos mais diferentes ambientes e lugares, mas ele sempre tá do meu lado, me acompanhando e tornando a experiência de viver da música mais linda ainda, grata pelo que aprendi até aqui”, comenta a cantora sobre seu amigo inseparável.

Sandro Santarém, professor de canto da jovem quando era adolescente, foi um divisor de águas para ela, que até então, encarava a vida na música como um hobby pelo qual era apaixonada: “O Santarém enxergou em mim um potencial muito grande a ser desenvolvido, e hoje me encontro em um patamar que eu considero muito alto, graças a ele, que sempre me incentivou e ensinou tudo que sabia”, recorda Laura sobre seu professor.

Com carreira em ascensão, Laura fechou uma grande parceria com o Núcleo de Arte e Cultura da UEPA, tendo oportunidade de participar de grandes projetos da terra, como o Círio de Todos os Timbres, “Um Tributo a Bossa Nova” no SESC Ver o Peso, entrevista e apresentação no programa Conexão Cultura. Integrante do grupo “Sons da Tríade” e madrigalista bolsista do Coro Cênico da UEPA (Madrigal), a jovem dispara rumo ao sucesso na música e na cultura local.

No seu repertório, Laura sempre buscar demonstrar no violão e na sua voz aveludada, mixes da Música Popular Brasileira (MPB) e Paraense (MPP), que agradam multidões por onde ela passa: “Vou abordar muita coisa do que aprendi na minha trajetória, na live do dia 25, vou cantar e tocar meu bom e velho amigo violão. Sem dúvida um momento de muito aprendizado e muito gostoso de participar, conto com vocês”, convida ela.