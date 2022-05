Lauvaíte Penoso marca presença no Festival de Carimbó de Marapanim

A banda que carrega a cultura das nuances simbólicas do Pará, Lauvaíte Penoso, se apresenta no tradicional Festival de Carimbó de Marapanim, que vai ser realizado no dia 19 de junho de 2022, com muita musicalidade e cultura paraense que há décadas leva muita tradição, música, teatro e belezas cênicas para a população do município local.

“Vamos participar do festival pela quarta vez, estamos muito felizes por esse convite de poder fazer parte desse momento tão especial e tão forte da nossa cultura, nós temos no nosso DNA essa tradição e sempre nos foi um sonho poder fazer parte dessa manifestação cultural e agora estamos marcando presença de forma ainda mais forte todos os anos, é um prazer enorme poder somar ao movimento”, pontua Diogo, vocalista da banda.

A Lauvaíte Penoso esbanja tradicionalidade da periferia de Belém e tem como objetivo principal mostrar que a sabedoria popular e a poesia urbana são de grande valor e importância de serem preservadas e ressaltadas na Amazônia, pois são de uma riqueza ímpar que para a banda, servem de inspiração para a sua atuação dentro da cena cultural do Pará.

“Por vezes as coisas estão tão enraizadas no nosso cotidiano que a gente não dá valor para elas, mas essas coisas possuem um valor simbólico muito forte, se por um acaso deixarem de existir, muda totalmente a nossa forma de lidar e de viver a nossa cultura, é essa a nossa essência, transformar esse símbolo em música e assim ajudar a eternizar esse momento”, explica Rodrigo Ethnos, vocalista da banda.

Para aqueles que talvez não conheçam a expressão “Lauvaíte Penoso”, ela é muito conhecida dentro das brincadeiras de empinar pipa, muito populares nas periferias de Belém, e a frase é dita quando um brincante corta a linha do outro e grita “LAUVAITE PENOSO!”, para anunciar que tem uma pipa caindo sem dono, e logo após, uma legião de garotos e garotas correm para ir atrás do brinquedo e se apropriarem dele.

“Quem é da periferia de Belém sabe dessa expressão, ela é tão fortemente repetida diariamente que por vezes cai no esquecimento mesmo sendo tão frequentemente usada, é aquela questão, das nuances e dos símbolos da nossa cultura cotidiana que quanto mais frequentes na nossa vida, parece que menos as enxergamos, e elas são tão essenciais pra nossa cultura”, explica.

Acerca do show que vão realizar, a banda promete: “Vamos fazer jus ao evento mais uma vez, levar a nossa música, a nossa cultura e ritmidades para agitar e animar a população que ama essa manifestação da cultura paraense, e tem ainda muita gente de fora que sempre vem participar, vai ser lindo”, comenta Rodrigo.