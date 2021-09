Lava do vulcão Cumbre Vieja toca o mar nas Canárias

Preocupação é pela liberação de gases tóxicos com o rápido resfriamento da rocha derretida ao tocar a água. Erupção dura dez dias e deixou rastro de destruição pela ilha de La Palma, no arquipélago espanhol.

A lava do vulcão Cumbre Vieja tocou nesta terça-feira (28) o mar do Atlântico, informou o Instituto Vulcanológico das Canárias (Involcan) em um comunicado. O vulcão entrou em erupção no domingo (19) e desde então deixou um rastro de destruição no arquipélago espanhol.

Especialistas alertam que o rápido resfriamento da lava ao entrar em contato com a água do oceano é preocupante, porque pode liberar gases tóxicos, carregados de ácido clorídrico. Não há, até o momento, o registro de mortos ou feridos por decorrência da atividade vulcânica na ilha.

Segundo a Defesa Civil, mais de 6 mil pessoas precisaram deixar suas casas. Mais de 600 construções, além de cerca de 20km de ruas e estradas foram atingidos pela lava que escorre há dez dias. Imagens feitas com um drone revelam a destruição na ilha.

Mais cedo, o governo da Espanha declarou que a área do vulcão em erupção na ilha de La Palma, nas Canárias, é uma “zona de catástrofe”, com isso, o país vai destinar 10,5 milhões de euros (cerca de R$ 67 milhões) para medidas urgentes de moradia e ajuda aos desalojados.

O Instituto Geográfico Nacional (IGN) da Espanha voltou a emitir um alerta para novas explosões após o vulcão de Cumbre Vieja reduzir sua atividade nesta segunda-feira (27). Segundo o órgão do governo espanhol, a nuvem de cinzas alcançou os 7.000 metros.

“O IGN continua acompanhando a atividade e reforçou sua presença na ilha”, disse o instituto em nota.

Lava escorre de vulcão em La Palma, nas Ilhas Canárias, em foto de 27 de setembro de 2021 — Foto: Jon Nazca/Reuters

Ilhas Canárias

As Canárias são um território espanhol no Oceano Atlântico, um arquipélago formado por oito ilhas. La Palma é uma delas e tem cerca de 83 mil habitantes.

Veja onde está o vulcão — Foto: Arte G1

Fonte G1