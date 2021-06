Marcelo Torres, âncora do SBT Brasil, cometeu uma gafe ao vivo no programa da última quinta-feira (17), ao confundir o nome de Lázaro Barbosa, suspeito pela chacina de uma família na cidade de Ceilândia, no Distrito Federal, com o de Lázaro Ramos.

O ator brincou com o deslize do apresentador e compartilhou a reação que teve no Instagram para os seus mais de 5 milhões de seguidores.